Theraclion s'envole après des données positives de l'étude Veinreset
information fournie par AOF 16/09/2025 à 10:46

(AOF) - Theraclion (+14,99 %, à 0,9820 euro) a publié les résultats de l’étude Veinreset. Cette dernière était un essai clinique à bras unique, prospectif et multicentrique, visant à évaluer la sécurité et l’efficacité du dispositif Sonovein de Theraclion dans le traitement de l’insuffisance primaire de la grande veine saphène. Les résultats ont révélé que 96,8 % des patients traités avaient obtenu une occlusion complète de la veine à 12 mois, avec un intervalle de confiance à 95 % compris entre 88,3 et 99,2 %, atteignant ainsi le critère principal.

Tous les critères secondaires ont confirmé l'efficacité et la sécurité du dispositif. Au suivi de 12 mois, 98,5 % des patients ne présentaient plus de reflux, et la douleur avait disparu chez tous les patients, de même que les symptômes chez la majorité d'entre eux.

Pour Martin Deterre, directeur général de Theraclion : " Atteindre un taux d'occlusion aussi élevé avec un profil de sécurité très favorable constitue une preuve solide de la valeur clinique de Sonovein dans le traitement des maladies veineuses. Ces résultats cliniques soutiennent notre stratégie de soumission à la FDA et notre entrée potentielle sur le marché américain. Nous visons à offrir aux patients américains souffrant de varices les avantages de notre technologie non invasive et disruptive Sonovein, qui a déjà été utilisée sur plus de 3 500 procédures et adoptée commercialement par plus d'une douzaine de centres en Europe et au Moyen-Orient ".

Valeurs associées

THERACLION
0,9580 EUR Euronext Paris +12,18%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

