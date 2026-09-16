Theraclion creuse sa perte d'exploitation au 1er semestre

Le chiffre d'affaires de Theraclion s'établit à 663 000 euros au 1er semestre 2026, contre 835 000 EUR il y a un an. Cette évolution reflète principalement le recul des ventes de services, de consommables et de marchandises en Chine, qui avaient bénéficié d'éléments cycliques au 1er semestre 2025.

La société française de MedTech enregistre une perte d'exploitation sur les six premiers mois de l'année 2026 de 3,9 MEUR, contre une perte de 2,9 MEUR au 1er semestre 2025. Cette évolution reflète notamment les dépenses engagées pour préparer les prochaines étapes du développement de Theraclion, en particulier les travaux réglementaires liés à la soumission américaine, le renforcement des équipes commerciales ainsi que la montée en puissance de la production. Celle-ci intervient en amont du déploiement commercial afin d'anticiper l'ouverture de nouveaux centres et de soutenir la croissance de la base installée.

Au 30 juin 2026, la trésorerie disponible de Theraclion s'élève à 5,2 MEUR, à la suite de l'augmentation de capital sursouscrite réalisée au printemps 2026 (montant net encaissé de 5,8 MEUR en mai 2026). Depuis plusieurs années, la société a toujours bénéficié du soutien continu de ses deux actionnaires historiques, Furui et Unigestion, qui l'accompagnent activement dans le financement de sa stratégie de développement.

L'augmentation de capital réalisée s'est accompagnée de l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) pouvant apporter jusqu'à 2 MEUR supplémentaires en cas d'exercice intégral. En fonction de l'exercice de ces BSA et de la vitesse de déploiement commercial aux Etats-Unis, l'horizon de trésorerie de la société s'étend entre la fin du 1er et la fin du 2e trimestre 2027.

Theraclion étudie par ailleurs différentes solutions de financement pour accompagner les prochaines étapes de son développement, notamment le financement des machines de sa base installée, le préfinancement du crédit d'impôt recherche (environ 0,9 MEUR) et une opération de financement susceptible d'être envisagée en lien avec le déploiement commercial aux Etats-Unis et l'obtention de l'approbation de commercialisation par la FDA.