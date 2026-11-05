Theraclion autorisé à commercialiser son traitement des varices aux Etats-Unis

Le groupe français a d'ores et déjà ouvert sa filiale américaine et se tient prêt à lancer la commercialisation de son Sonovein. Il espère accroître ses revenus récurrents.

Theraclion annonce que la Food and Drug Administration (FDA), l'équivalent américain de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, a autorisé ce 4 novembre la mise sur le marché du Sonovein.

Cette plateforme de traitement non invasif des varices par ultrasons focalisés de haute intensité cible les patients souffrant d'un reflux veineux superficiel de la grande veine saphène, qui est la principale cause des varices. La technologie développée par l'entreprise française traite les veines concernées entièrement depuis l'extérieur du corps, sans incision ni cathéter intravasculaire.

"Après des mois de préparation, avec notre plan de lancement affiné et notre filiale américaine, Sonovein Inc., créée, nous sommes prêts à engager un lancement rapide et déterminé", s'est réjoui Martin Deterre, directeur général de Theraclion.

Par cette approbation, le groupe (spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'équipements médicaux d'échothérapie) accède au plus grand marché mondial du traitement des varices, ce qui "pourrait accroître substantiellement l'activité de la société et ses revenus récurrents".