Theraclion: 4,1 millions d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'au début du 2e trimestre

(AOF) - Theraclion (-5,46% à 0,32 euro) annonce qu’au 31 décembre 2024, sa trésorerie disponible s’élevait à 4,1 millions d'euros, à même d’assurer ses besoins de financement jusqu’au début du second trimestre 2025. Cette medtech qui développe Sonovein, une plateforme robotique pour la thérapie non invasive par ultrasons pour le traitement des varices, a d’ores et déjà initié des actions afin d’assurer les financements permettant de poursuivre sa stratégie et de positionner son produit sur les marchés porteurs.

Le chiffre d'affaires pour l'année 2024 s'élève à 1,48 million d'euros contre 1,82 million en 2023. C'est selon la direction "la vente d'un seul système en 2024" qui explique la baisse de 33 % de l'activité sur un an.

A partir de 2025, compte tenu des avancées réalisées dans les études cliniques et la R&D, Theraclion se concentrera sur le développement commercial, prioritairement en Europe et au Moyen Orient. La medtech vise un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros en 2025 et de 5 millions d'euros en 2026. Au-delà de 2026, une fois l'autorisation de la FDA obtenue, elle prévoit une accélération des ventes grâce au déploiement de sa stratégie commerciale aux Etats-Unis.

