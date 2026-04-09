Theon recule à Amsterdam malgré l'accord passé avec Rheinmetall
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 09:58
Theon International a annoncé hier la signature d'un accord stratégique avec Rheinmetall Electronics autour de son système PHYLAX, qui sera intégré aux viseurs stabilisés de tourelles de 25 mm. Ce partenariat s'accompagne d'un premier contrat supérieur à 40 MEUR portant sur plusieurs centaines d'unités, avec des perspectives d'extension à d'autres plateformes.
Cette collaboration marque une avancée majeure pour Theon, qui étend son positionnement au-delà de la vision nocturne vers l'optronique embarquée, un segment en forte croissance. Pour accompagner cette montée en puissance, le groupe investit environ 10 MEUR dans un nouveau site de production à Athènes, attendu en 2027.
Un contrat salué par les analystes
Réagissant à cette annonce, Stifel confirme son conseil d'achat sur le titre Theon International, assorti d'un objectif de cours inchangé à 34 EUR.
Selon le broker, la signature de cet accord stratégique constitue une avancée commerciale majeure pour Theon. Le bureau d'études souligne que cette coopération marque un point d'inflexion dans les activités d'optronique embarquée, ouvrant la voie à un second relais de croissance après les acquisitions récentes.
Par ailleurs, la montée en puissance industrielle, illustrée par un investissement de 10 MEUR dans une nouvelle usine à Athènes, reflète la confiance du groupe dans la maturation de son pipeline, souligne Stifel qui met en avant un potentiel de revenus supérieur à 100 MEUR à horizon 2030 dans les plateformes optroniques, soutenu par la participation à "plusieurs programmes majeurs".
De son côté, ING maintient également son conseil "acheter" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 42,50 EUR.
Le broker salue lui aussi l'étape "très importante" que constitue ce contrat, en ligne avec l'ambition de Theon de se développer dans les solutions électro-optiques pour véhicules de combat.
ING ajoute que ce partenariat de long terme avec un acteur majeur de la défense européenne renforce la visibilité commerciale de Theon. Il met aussi en avant la dynamique structurelle favorable de Theon, portée par la hausse des budgets de défense en Europe, la montée en cadence industrielle et la diversification des produits.
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