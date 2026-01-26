The Platform Group prévoit le rachat d'AEP Pharma Group et vise un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 20:22
Selon le communiqué du groupe, l'opération aura un impact significatif sur ses perspectives 2026. Sur une base pro forma, la valeur brute des marchandises (GMV) du nouvel ensemble atteindrait environ 3 milliards d'euros. The Platform Group, qui poursuit sa stratégie d'expansion sectorielle par croissance externe, renforce ainsi sa présence dans l'industrie pharmaceutique, en intégrant un acteur aux activités complémentaires.
Valeurs associées
|4,940 EUR
|XETRA
|+1,75%
