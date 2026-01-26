 Aller au contenu principal
The Platform Group prévoit le rachat d'AEP Pharma Group et vise un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 20:22

The Platform Group a annoncé lundi son intention d'acquérir AEP Pharma Group, une opération qui donnerait naissance à un nouveau pôle pharmaceutique dont les revenus combinés devraient dépasser 1,1 milliard d'euros. Cette acquisition stratégique, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, pourrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Selon le communiqué du groupe, l'opération aura un impact significatif sur ses perspectives 2026. Sur une base pro forma, la valeur brute des marchandises (GMV) du nouvel ensemble atteindrait environ 3 milliards d'euros. The Platform Group, qui poursuit sa stratégie d'expansion sectorielle par croissance externe, renforce ainsi sa présence dans l'industrie pharmaceutique, en intégrant un acteur aux activités complémentaires.

