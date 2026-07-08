« The Pitt » et « Hacks » raflent les nominations aux Emmy Awards de la télévision

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* « The Pitt » remporte 25 nominations et « Hacks » en décroche 24

* Le total des nominations de « Hacks » établit un record annuel pour une série comique

* Les lauréats des Emmy Awards seront annoncés à Los Angeles le 14 septembre

(Mises à jour avec les réactions aux nominations tout au long de l'article) par Lisa Richwine et Danielle Broadway

La série médicale de HBO « The Pitt », qui se déroule dans un service des urgences, a fait son retour dans la course aux Emmy Awards mercredi avec 25 nominations, soit le plus grand nombre de toutes les séries. Quant à la dernière saison de « Hacks », également diffusée sur HBO, elle a décroché 24 nominations, un record pour une comédie en une seule année.

HBO Max arrive en tête de toutes les chaînes avec 122 nominations cette année, suivie par Netflix NFLX.O avec 111.

« The Pitt » a une chance de remporter à nouveau le prix de la meilleure série dramatique lors de la plus prestigieuse cérémonie de l’industrie télévisuelle, tout comme sa vedette Noah Wyle, qui a décroché l’année dernière le prix du meilleur acteur dans une série dramatique pour son rôle du Dr « Robby » Robinavitch, un médecin chevronné d’un centre de traumatologie de Pittsburgh. Au total, « The Pitt » a récolté 13 nominations dans les catégories d’interprétation, dont quatre des sept places disponibles pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique.

« Hacks » sera en lice pour le prix de la meilleure série comique, un trophée qu’elle a déjà remporté une fois au cours de ses quatre saisons précédentes. Jean Smart, qui incarne Deborah Vance, une comédienne septuagénaire, dans cette série traitant du fossé générationnel dans le monde de la comédie, a remporté quatre fois le prix de la meilleure actrice dans une série comique pour ce rôle et pourrait bien réaliser le grand chelem après sa cinquième nomination.

Ses partenaires dans « Hacks », Hannah Einbinder et Meg Stalter, ont été nominées dans la catégorie des meilleures actrices dans un second rôle, tandis que Paul W. Downs, le co-créateur de la série, a été nominé dans la catégorie des meilleurs acteurs dans un second rôle.

« Que dire? Être reconnue ainsi par mes pairs est la cerise sur le gâteau de l’expérience la plus épanouissante sur le plan créatif de ma vie », a déclaré Hannah Einbinder dans un communiqué écrit.

Les lauréats des Emmy Awards seront annoncés lors d’une cérémonie avec tapis rouge à Los Angeles, diffusée en direct sur NBC CMCSA.O et en streaming sur Peacock le 14 septembre.

UNE SOIRÉE DE FÊTE, UN AVENIR PLEIN D’INCONNU

Cette cérémonie offrira à Hollywood une soirée de fête à un moment où les groupes médiatiques réduisent le nombre de séries qu’ils produisent, et où l’inquiétude grandit face à l’essor de l’intelligence artificielle et à l’acquisition imminente de Warner Bros Discovery WBD.O , propriétaire de HBO, par Paramount Skydance PSKY.O .

Parmi les autres séries dramatiques nominées aux côtés de « The Pitt », on trouve la préquelle de « Game of Thrones », « A Knight of the Seven Kingdoms », le thriller d’espionnage « Slow Horses » et « Pluribus », une série de science-fiction post-apocalyptique.

Dans la catégorie de la meilleure comédie, « Hacks » sera en compétition avec « The Bear », déjà lauréat, ainsi qu’avec « Abbott Elementary », « Only Murders in the Building » et « Shrinking », entre autres.

Dans la catégorie « Meilleur acteur dans une série dramatique », Wyle sera en compétition avec Sterling K. Brown pour « Paradise » et Gary Oldman pour « Slow Horses ». Parmi les autres nominés, on retrouve Harrison Ford pour son rôle secondaire de psychothérapeute bourru dans « Shrinking », l’une des six nominations d’interprétation pour cette série d’Apple TV.

« Je suis ravi de partager cette nomination avec tant de mes partenaires de la distribution », a déclaré Harrison Ford dans un communiqué écrit. « Cela rend cette expérience d’autant plus significative. »

Jason Bateman a décroché quatre nominations aux Emmy Awards: deux pour son rôle et la production de « DTF St. Louis », et deux autres pour son rôle et la réalisation de la mini-série « Black Rabbit ».

Taylor Swift figure également sur la liste des nominés. « The Eras Tour: The Final Show », diffusé sur Disney+, a reçu cinq nominations, dont celle du meilleur programme de variétés préenregistré.

« Jimmy Kimmel Live », qui avait été retiré de l’antenne pendant six jours l’année dernière après que l’animateur eut plaisanté sur les réactions à l’assassinat du militant conservateur Charlie Kirk, a reçu sa 15e nomination consécutive dans la catégorie de la meilleure série de variétés. « The Late Show with Stephen Colbert », la série de longue date qui a été annulée par CBS , a également été nominée.

Parmi les absences notables, les votants ont écarté Jeremy Allen White, double lauréat dans la catégorie « meilleur acteur de comédie », qui incarne dans « The Bear » un chef stressé à la tête d’un restaurant de Chicago. La dernière saison de « Stranger Things », le succès mondial de Netflix, n’a pas réussi à se hisser parmi les nominés dans la catégorie « meilleure série dramatique ».

La star de « Law & Order: SVU », Mariska Hargitay, animera la cérémonie des Emmys et figurait également parmi les nominés. Son documentaire « My Mom Jayne », consacré à sa mère, l’actrice Jayne Mansfield, a reçu trois nominations, dont celle du meilleur documentaire. Jayne Mansfield est décédée dans un accident de voiture lorsque Mariska Hargitay avait trois ans.

« Je suis profondément reconnaissante de pouvoir partager ce moment avec elle », a déclaré Mariska Hargitay à propos de ces nominations.