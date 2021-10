« The New England Journal of Medicine » publie les résultats de l’étude clinique de Phase IIb NATIVE d’Inventiva avec lanifibranor dans la NASH

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 20 Octobre 2021 Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui la publication des résultats de l’étude clinique de Phase IIb NATIVE (NAsh Trial to Validate IVA337 Efficacy) évaluant lanifibranor pour le traitement de la NASH par la prestigieuse revue médicale évaluée par des pairs « The New England Journal of Medicine » (NEJM).