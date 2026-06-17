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The Kingfish Company fait le point sur son activité
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 08:13

La société dédiée à la pisciculture a présenté ses résultats préliminaires non audités pour l'exercice 2025, sa performance au premier trimestre 2026 et une mise à jour des récents développements opérationnels.

En 2025, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires progresser de 29%, grâce à des volumes de ventes plus élevés et une demande continue sur ses principaux marchés européens. Le second semestre a montré une nette amélioration par rapport au premier.

Sur les trois premiers mois de l'exercice 2026, The Kingfish Company a montré de solides performances biologiques, avec des volumes de production plus élevés ( 53%), une amélioration de l'eFCR (le taux de conversion alimentaire économique) et des progrès dans ses performances d'élevage. En parallèle, les performances commerciales se sont également améliorées au premier trimestre 2026. Le chiffre d'affaires par kilogramme est passé de 12,9 à 13,2 euros/kg.

Pour l'avenir, l'objectif stratégique de la société reste inchangé : monter en puissance pour atteindre la pleine utilisation des capacités tout en progressant vers un Ebitda et un flux de trésorerie opérationnel positifs.

Pour y parvenir, l'entreprise table sur une utilisation accrue des élevages, une demande croissante pour les poissons de grande taille, l'optimisation du chiffre d'affaires par kilogramme et des gains d'efficacité continus à l'échelle de l'organisation.

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