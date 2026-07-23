The Hartford affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce à une forte demande en matière d'assurance et à des revenus d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur IARD The Hartford HIG.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une forte demande en matière d'assurance et à une augmentation des revenus d'investissement.

Malgré la hausse des coûts énergétiques liée à la guerre en Iran et la résurgence des craintes inflationnistes, la demande d’assurance est restée solide, les entreprises et les particuliers cherchant à se prémunir contre des pertes importantes et imprévisibles.

Voici quelques détails:

* Les primes souscrites en assurance dommages ont augmenté de 3% au cours du trimestre clos le 30 juin par rapport à l'année précédente.

* Les primes souscrites dans le secteur de l’assurance des entreprises ont progressé de 5% par rapport à l’année dernière, pour atteindre 4,02 milliards de dollars.

* Le résultat opérationnel s’est établi à 945 millions de dollars, soit 3,42 dollars par action, au deuxième trimestre, contre 932 millions de dollars, soit 3,24 dollars par action, à la même période de l’année précédente.

* Le ratio combiné de la branche d’assurance des entreprises de Hartford s’est établi à 91,4% au cours du trimestre, contre 87% l’année dernière. Un ratio inférieur à 100 % indique qu’un assureur a perçu plus de primes qu’il n’a versé d’indemnités.

* Le résultat net des placements avant impôts a bondi à 800 millions de dollars au cours du trimestre, contre 658 millions de dollars un an plus tôt.

* L'action a progressé d'environ 3,2% depuis le début de l'année.