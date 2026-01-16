 Aller au contenu principal
The Goldman Sachs Group détient moins de 5% du capital & des votes de Icade
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 17:15

The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 12 janvier 2026, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Icade , et détenir indirectement 4,33% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Icade hors marché et d'une diminution du nombre d'actions Icade détenues par assimilation.

