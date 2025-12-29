 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

The Goldman Sachs Group détient moins de 10% du capital de Worldline
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 17:17

The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le 18 décembre 2025, le seuil de 10% du capital de la société Worldline , et détenir indirectement, à cette date, 9,62% du capital et 8,31% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché.

Valeurs associées

WORLDLINE
1,6250 EUR Euronext Paris +0,90%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank