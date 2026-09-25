The Fidelis Partnership, assureur soutenu par Blackstone, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout de détails et d'informations contextuelles sur l'introduction en bourse tout au long de l'article)

Le souscripteur d'assurance TFP Group, mieux connu sous le nom de The Fidelis Partnership, a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que la saison des introductions en bourse de l'automne semble prendre de l'élan après un démarrage en demi-teinte.

Les espoirs d’un démarrage rapide de la saison des introductions en bourse d’automne ne se sont pas concrétisés, la hausse des rendements obligataires et le resserrement de la politique monétaire pesant sur l’appétit pour le risque. Seules quatre entreprises sont entrées en bourse en septembre, un mois habituellement faste pour le marché des introductions en bourse.

Fondée par Richard Brindle, un vétéran du secteur, TFP a été créée en tant qu’entité autonome en 2023 à la suite d’un accord qui a conduit à la scission de Fidelis Insurance en plusieurs entités distinctes.

Basée à Hamilton, aux Bermudes, la société conçoit et souscrit des assurances spécialisées à l’échelle mondiale dans plus de 150 secteurs d’activité.

TFP a enregistré un résultat net de 127,5 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 407,5 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, contre un résultat net de 74,5 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 365,9 millions de dollars un an plus tôt.

L’année dernière, la société a lancé un nouveau syndicat chez Lloyd’s de Londres en partenariat avec Blackstone BX.N , le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde.

TFP et certains de ses actionnaires existants prévoient de céder des actions dans le cadre de cette introduction en bourse. Outre Blackstone, TFP compte parmi ses investisseurs Alfa Insurance, Capital Z Partners et Travelers Companies TRV.N .

Morgan Stanley, Barclays et J.P. Morgan figurent parmi les chefs de file. TFP sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "TFP".