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The Capital Group Companies se renforce au capital de TotalEnergies
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 07:08

Dans un avis adressé à l'AMF, The Capital Group Companies a déclaré avoir franchi à la hausse, le 13 avril dernier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de TotalEnergies, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir, à la suite de ce franchissement, 111 573 985 actions TotalEnergies représentant autant de droits de vote, soit 5,10% du capital et des droits de vote de la compagnie pétro-gazière française.

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