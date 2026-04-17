The Capital Group Companies se renforce au capital de TotalEnergies
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 07:08
Le déclarant a précisé détenir, à la suite de ce franchissement, 111 573 985 actions TotalEnergies représentant autant de droits de vote, soit 5,10% du capital et des droits de vote de la compagnie pétro-gazière française.
Valeurs associées
|77,7200 EUR
|Euronext Paris
|+0,78%
A lire aussi
-
Il faudra environ deux ans pour récupérer la production d'énergie perdue au Moyen-Orient à cause du conflit qui y sévit, a déclaré Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dans une interview accordée au quotidien suisse Neue Zürcher ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes ouvrent sur de légères hausses en début de séance vendredi, un cessez-le-feu bien que fragile entre le Liban et Israël étant entré en vigueur tandis que la possibilité d'une reprise des négociations entre les États-Unis et ... Lire la suite
-
Les créations d'entreprises ont accéléré en mars, augmentant de 2,6% par rapport à février, en totalisant 107.663 le mois dernier, mais uniquement au profit des micro-entreprises, les créations de sociétés et d'entreprises individuelles classiques baissant au contraire, ... Lire la suite
-
Vente de SFR : Altice France entre en négociations exclusives avec Bouygues Telecom, Iliad et Orange
L'entreprise française Altice France, maison mère de SFR, a annoncé vendredi être entrée en négociations exclusives avec Bouygues Telecom, Iliad (Free) et Orange pour la cession de son opérateur, sur la base d'une nouvelle offre à 20,35 milliards d'euros. Il s'agit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer