The Capital Group Companies passe sous les 5% du capital de Soitec
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 15:35
Le déclarant a précisé détenir 1 529 147 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 4,27% du capital et 3,34% des droits de vote du fournisseur de matériaux pour l'industrie des semi-conducteurs.
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