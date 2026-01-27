The Capital Group Companies au-dessus des 5% des votes de Michelin
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 13:07
Le déclarant, agissant en qualité d'"investment adviser" pour le compte de fonds, a précisé détenir 50 216 047 actions Michelin représentant autant de droits de vote, soit 7,30% du capital et 5,01% des droits de vote du fabricant français de pneumatiques.
Valeurs associées
|30,8400 EUR
|Euronext Paris
|+0,49%
A lire aussi
-
UnitedHealth a annoncé mardi prévoir un bénéfice ajusté légèrement supérieur aux estimations pour 2026, mais cet objectif est assombri par l'annonce d'augmentations tarifaires pour le régime d'assurance-maladie Medicare Advantage largement sous les attentes pour ... Lire la suite
-
United Parcel Service a annoncé mardi prévoir pour 2026 une hausse de son chiffre d'affaires, alors que le groupe américain réduit les livraisons à faible marge pour son principal client Amazon et se recentre sur des expéditions à plus forte valeur ajoutée. ... Lire la suite
-
Le constructeur automobile américain General Motors a constaté une importante perte nette au quatrième trimestre, due à des charges exceptionnelles liées au redimensionnement de son activité de véhicules électriques, mais prévoit des bénéfices en hausse sur l'année ... Lire la suite
-
"Je travaillais pour Marine Le Pen, pas pour un parti": Catherine Griset a soutenu mardi devant la cour d'appel de Paris n'avoir jamais été qu'au service de la leader d'extrême droite, lorsque celle-ci était eurodéputée... mais aussi, malgré tout, patronne du RN. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer