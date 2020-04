The Blockchain Group Signature de nouveaux contrats à hauteur de 300K euros

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing dans la blockchain, annonce la signature de nouveaux contrats pour 300 000 euros.



The Blockchain XDev, entité technologique de conseil et service du groupe, a signé plusieurs contrats avec de nouveaux clients dans des secteurs majeurs tels que la finance ou les transports. Ces contrats représentent un montant supérieur à 300 000 € de chiffres d'affaires et démarrent dès avril 2020. Ils portent sur l'audit et le développement de solution blockchain au forfait pour le compte de ces clients industriels français et internationaux.