The Blockchain Group : résultats S1 2022

Résultats semestriels 2022 :

• Croissance de la production de l’exercice +8,8%

• Forte rentabilité de l’activité services Blockchain,

avec un EBITDA de 12,1%

• Investissement soutenu dans les plateformes de The Blockchain Group



Bonne orientation de l’activité pour le futur :

• Fort engouement B2B de la technologie blockchain

• Premiers succès commerciaux pour la plateforme Eniblock®



The Blockchain Group (« TBG ») a réalisé au 1er semestre 2022, une production de l’’exercice de 14,9 M€ en hausse de 8,8% par rapport au 1er semestre 2021.

Celle-ci se répartit pour 80% en prestations de services blockchain et pour 20% en revenus issus des plateformes logicielles du Groupe.