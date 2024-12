The Blockchain Group : Evolution de la gouvernance

Puteaux, le 23 Décembre 2024 – The Blockchain Group (Code ISIN FR0011053636, mnémonique : ALTBG), annonce une évolution de sa gouvernance.



Jean-Philippe CASADEPAX-SOULET (ancien Directeur Général Délégué) a été nommé Directeur Général de la Société lors de la réunion du Conseil d’administration en date du vendredi 20 Décembre 2024, en remplacement de Monsieur Lionel RIGAUD, démissionnaire de ses fonctions de Directeur Général et d’administrateur.



Lionel RIGAUD précise :

« J’ai été nommé Directeur Général de la Société il y a un an pour mettre en place un plan de redressement du Groupe visant notamment à atteindre la rentabilité dès 2024. Nous avons réussi de nombreux challenges, modifié notre organisation juridique ainsi que notre organisation interne, nous permettant d’atteindre ce premier objectif de rentabilité dès le premier semestre 2024 (cf. communiqué du 28 octobre 2024). Je tiens particulièrement à remercier nos équipes ainsi que le conseil d’administration pour le soutien apporté pendant cette période. Je suis fier maintenant de transmettre le relais à Jean-Philippe, qui m’a épaulé en tant que Directeur Général Délégué dans toutes ces étapes, pour qu’il poursuive la stratégie que nous avons définie ensemble. »