The Blockchain Group et mc2i accompagnent Enedis et RTE sur la technologie blockchain Hyperledger Fabric

La Blockchain poursuit son développement en dehors du secteur financier pour répondre aux nouveaux enjeux de la transition écologique. C’est dans ce contexte que mc2i, cabinet de conseil en transformation numérique et The Blockchain Xdev, spécialiste de la conception et le développement de solutions basées sur la technologie Blockchain au sein de The Blockchain Group, ont été retenus pour accompagner Enedis et RTE sur le projet d’expérimentation de Système de Traçabilité des Activations de Renouvelables (STAR).