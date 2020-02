The Blockchain Group annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Iorga Group

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing dans la blockchain, annonce ce jour la signature d'un accord pour l'acquisition de 100% du capital de la société française Iorga Group, Entreprise de Services du Numérique (ESN), basée en Région Parisienne et à Lyon. La réalisation définitive de l'opération est soumise à la levée de conditions suspensives usuelles.

Il est à noter que tous managers de Iorga Group qui étaient actionnaires réinvestissent la totalité des sommes dans le nouvel ensemble, ce qui démontre une grande confiance dans le projet et le futur de The Blockchain Group.