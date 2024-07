The Blockchain Group annonce l'homologation de son plan de continuation par le tribunal de commerce de Nanterre

Puteaux, le 25 juillet 2024. The Blockchain Group (Code ISIN FR0011053636, mnémonique : ALTBG) (la « Société »), annonce que le Tribunal de commerce de Nanterre a rendu sa décision hier, à la suite de l’audience tenue le 16 juillet 2024 et a validé le projet de plan de continuation présenté par la Société dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 décembre 2023.



Le Tribunal de Commerce de Nanterre a homologué le projet de plan de continuation, sur avis favorable de l'ensemble des organes en présence (juge commissaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire et ministère public). Cette décision met fin à la procédure de redressement judiciaire de la Société et valide l'ensemble des actions menées depuis plusieurs mois, en particulier sur la restructuration opérationnelle et financière du groupe formé par la Société et ses filiales.