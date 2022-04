The Blockchain Group acteur incontournable du Web3 - Résultats annuels 2021

Le Chiffre d’Affaires consolidé pro-forma (*) de The Blockchain Group au 31 décembre 2021, post acquisition 2021 (Trimane et S2M en début d’année 2021, pour renforcer les solutions technologiques du Groupe), complété de la R&D capitalisée, s’établissent à 28,1 M€ contre 25,6 M€ pour la même période.

The Blockchain Group, a franchi une étape majeure en 2021 dans la stratégie de croissance avec le lancement d’Eniblock. Cette plateforme se positionne aujourd’hui comme la seule plateforme marque blanche de création et gestion de NFTs, avec de nombreuses références réussies, comme FanLive (1ère place de marché autour des cartes NFT dédiées au rugby), le consortium avec la Société Générale Assurances et Covéa qui rejoignent le Passeport du Véhicule Connecté piloté par The Blockchain Group, et sa coopération avec The Sandbox, …

L’objectif du Groupe, quant au nombre de clients Eniblock pour le premier semestre 2022, a déjà d’ores et déjà été dépassé.