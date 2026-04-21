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Thales, Vivendi, Mercialys, GTT... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 21/04/2026 à 09:04

(AOF) - AB Science

AB Science fait part de la publication d'un nouvel article sur la plateforme medRxiv, évaluant les survivants à long terme de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) traités par son masitinib à la dose de 4,5 mg/kg/jour dans l'étude de phase 2b/3 AB10015.

Airbus

Airbus annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de la société française de cybersécurité Quarkslab, soit le 2e accord d'acquisition signé dans ce domaine en moins d'un mois par Airbus Defence and Space.

Atos

Le chiffre d'affaires publié s'est élevé à 1,739 milliard d'euros, soit 1,640 milliard d'euros selon le périmètre post-cessions ce qui représente une baisse de 11% en organique, toujours selon le périmètre post-cessions.

Biosynex

Biosynex a annoncé le décalage de la publication de ses comptes annuels et du rapport financier annuel, en raison de travaux supplémentaires rendus nécessaires par la procédure de sauvegarde en cours.

DMS

Le spécialiste européen de l'imagerie médicale numérique précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Eiffage

Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 754,8 millions d'euros au 1er trimestre 2026, contre 741,7 millions d'euros au 1er trimestre 2025, soit une augmentation de 1,8 % ( 5,5 % pour Aliaé (A79).

Ekinops

Le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

FDE

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires de La Française de l'Energie s'est établi à 22 millions d'euros, stable en glissement annuel, avec une activité vente de gaz en hausse à 7,1 MEUR et un chiffre d'affaires vente d'électricité à 9 MEUR.

FDJ United

L'opérateur de jeux d'argent et de hasard présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Freelance.com

Le spécialiste des prestations de services intellectuels pour entreprises Freelance.com publie un résultat net part du groupe en croissance de 30% à 23,3 MEUR au titre de 2025, favorisé par le produit lié à la cession de Provigis, et malgré un impact négatif du change.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur Celsius Tankers.

Immobilière Dassault

Les revenus locatifs s'inscrivent à 9,3 ME au premier trimestre 2026, en hausse de 17,4% par rapport à la même période en 2025. Les revenus prennent en compte notamment les loyers issus de l'immeuble situé au 88 rue de Rivoli (Paris 4ème) acquis fin juillet 2025. À périmètre constant, les revenus du trimestre ressortent à 7,8 MEUR, globalement stables

Mercialys

Malgré un contexte de consommation morose et des tensions géopolitiques mondiales, la foncière commerciale Mercialys affiche des indicateurs au vert au premier trimestre 2026. Portée par la transformation de ses sites, la société confirme ses objectifs annuels.

Preatoni Group

Preatoni Group dévoile une perte nette part du groupe de -4,66 MEUR au titre de 2025, réduite par rapport à celle de -14,66 MEUR de l'année précédente, ainsi qu'un free cash-flow positif de 17,2 MEUR, à comparer à -4,2 MEUR en 2024.

Precia Molen

Le chiffre d'affaires est ressorti quasi-stable en passant de 168,9 à 169 millions d'euros. De son côté, le résultat opérationnel courant a connu la même tendance en s'établissant à 17,1 millions d'euros, contre 17 millions d'euros un an plus tôt.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle livrera son chiffre d'affaires.

Thales

Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Thales a progressé de 7,2%, à 5,316 milliards d'euros. En organique, les revenus ont augmenté de 9,7%.

Vivendi

Vivendi affiche un chiffre d'affaires de 69 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, en hausse de 1,3% à taux de change et périmètre constants, "portée par Gameloft qui poursuit, avec succès, son développement dans un secteur du jeu vidéo morose".

Vusion

Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Valeurs associées

AB SCIENCE
1,2040 EUR Euronext Paris +4,15%
AIRBUS
174,8000 EUR Euronext Paris +0,94%
ATOS
37,3200 EUR Euronext Paris +0,16%
BIOSYNEX
0,8460 EUR Euronext Paris -0,47%
EIFFAGE
141,9000 EUR Euronext Paris +0,46%
EKINOPS
2,8500 EUR Euronext Paris -6,40%
FDJ UNITED
26,3100 EUR Euronext Paris +0,69%
FRANCAISE DE L'ENERGIE
39,3000 EUR Euronext Paris +1,81%
FREELANCE.COM
2,2800 EUR Euronext Paris +8,57%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
197,1000 EUR Euronext Paris +1,03%
IMMOB DASSAULT
51,200 EUR Euronext Paris 0,00%
MERCIALYS
12,9400 EUR Euronext Paris +0,62%
PREATONI GRP
45,0000 EUR Euronext Paris +0,45%
PRODWAYS
0,8260 EUR Euronext Paris -0,72%
THALES
253,5000 EUR Euronext Paris -3,72%
VIVENDI
2,2260 EUR Euronext Paris +1,27%
VUSION
119,2000 EUR Euronext Paris -0,33%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/04/2026 à 09:04:00.

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