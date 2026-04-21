L'Europe tente un rebond, espoir d'une reprise de la diplomatie en Iran

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes tentent de rebondir mardi ‌avec l'espoir d'une reprise des négociations entre l'Iran et Washington alors que le cessez-le-feu temporaire de 15 jours conclu entre ​les deux pays touche bientôt à sa fin.

À Paris, le CAC 40 perd 0,03% à 8.328,65 points vers 07h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 grignote 0,09% et à Francfort, le Dax avance de 0,56%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de ​0,19% et le FTSEurofirst 300 de 0,05%. Le Stoxx 600 grappille 0,06%, tiré par principalement par le compartiment défensif des "utilities" (+0,66%). Le secteur technologique européen (+0,61%) est également ​bien orienté.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une ⁠hausse de 0,13% pour le Dow Jones, de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,27% ‌pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en repli.

Outre Atlantique, les investisseurs attendent à 14h00 GMT l'audition de confirmation au Sénat américain de Kevin Warsh, le candidat choisi par le président Donald ​Trump pour remplacer Jerome Powell à la ‌tête de la Réserve fédérale américaine (Fed), dans un contexte d'interrogations sur l'indépendance de ⁠la banque centrale et de sa vision sur les taux d'intérêt.

Parallèlement, à une semaine des décisions de politique monétaire de la Fed et de la Banque centrale européenne (BCE), les indicateurs macroéconomique du jour, les résultats des sociétés et l'actualité des ⁠entreprises, avec notamment le ‌départ de Tim Cook de la direction générale d'Apple, sont autant de sujets suivis par les ⁠marchés.

La géopolitique reste toutefois au centre de l'attention alors que Téhéran s'interroge sur la possibilité d'envoyer ou non une ‌délégation au Pakistan pour une nouvelle session de négociations avec Washington, selon un représentant iranien de haut ⁠rang.

"Les Etats-Unis et l'Iran sont arrivés à un stade où la poursuite de la ⁠guerre ne leur apporte aucun ‌avantage", écrit Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

"Par conséquent, notre scénario de base serait une prolongation du délai (de la trêve) ​et un accord pour poursuivre les négociations afin de résoudre ‌les points de blocage", a-t-il ajouté.

Sur les marchés financiers, cela se traduit par une stabilité du dollar, un reflux de l'or et une baisse ​des cours pétroliers.

Aux valeurs, Thales baisse de 0,70%, malgré l'annonce de ventes trimestrielles supérieures aux attentes. Le secteur européen de la défense est en repli de 0,30%.

Atos chute de 5,30% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires ⁠en baisse organique de 11% au premier trimestre.

Opmobility fléchit de 1,86% en raison d'un recul de son chiffre d'affaires au premier trimestre à périmètre et changes constants.

La foncière Mercialys abandonne 1,71% après ses résultats et prévisions.

Ailleurs en Europe, Associated British Foods recule de 4,03% à la suite de la présentation par le groupe de son projet de scission de Primark.

Beiersdorf cède 1,42%, le groupe allemand de biens de consommation ayant fait état d'une baisse de ses ventes trimestrielles.

(Rédigé par ​Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)