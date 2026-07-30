Thales va s'appuyer sur l'IA pour moderniser la gestion du trafic aérien de Singapour

Le groupe compte déployer son système NexGen et de nouveaux radars afin d'accompagner la forte croissance du trafic aérien dans l'un des espaces aériens les plus fréquentés d'Asie. La mise en service est prévue d'ici 2030.

Thales annonce avoir été sélectionné par l'Autorité de l'aviation civile de Singapour (CAAS) pour moderniser le système de gestion du trafic aérien et les radars de contrôle du pays. Le contrat prévoit le déploiement de la plateforme NexGen, qui remplacera le système LORADS III par la solution TopSky - ATC One.

Prévu pour une mise en service opérationnelle d'ici 2030, le système pourra traiter jusqu'à 1 million de mouvements d'aéronefs par an. Il intègre notamment des technologies d'intelligence artificielle et de cybersécurité afin d'améliorer la prise de décision des contrôleurs aériens, l'efficacité opérationnelle et la sécurité.

Le contrat comprend également le déploiement de deux radars de contrôle aérien de dernière génération, ainsi qu'un programme de transfert de compétences avec la CAAS. Selon Thales, l'architecture ouverte de NexGen permettra de futures évolutions et l'intégration de solutions tierces.

En fin de matinée, le titre Thales reculait de 0,5% à la Bourse de Paris.