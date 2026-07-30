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Véhicules électriques : la troisième vague de "leasing social" rencontre un succès rapide, "près de 20.000 commandes" en deux semaines, selon Roland Lescure
information fournie par Boursorama avec Media Services 30/07/2026 à 12:18
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Roland Lescure, le 20 mai 2026, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Roland Lescure, le 20 mai 2026, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Cette aide financière à la location d'une voiture électrique cible les ménages ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16.880 euros par an et les "gros rouleurs".

Avec "près de 20.000 commandes" en deux semaines, "on arrive très vite au plafond". La troisième vague de "leasing social" de véhicules électriques, dispositif qui vise à permettre à des ménages modestes de disposer d'une voiture électrique neuve moyennant un loyer modéré, rencontre un succès rapide, s'est réjoui le ministre de l'Economie Roland Lescure sur France Inter ce jeudi 30 juillet. Cette nouvelle vague, lancée le 16 juillet, porte sur 50.000 véhicules.

Dans ce dispositif de soutien à la location de longue durée (au moins trois ans), avec ou sans obligation d'achat, les aides publiques dispensent de l'apport initial, en compensant la première mensualité, qui atteint généralement plusieurs milliers d'euros. L'Etat finance cette année chaque location d'un véhicule non-européen à hauteur de 6.500 euros maximum (contre 7.000 euros l'an dernier) et a renforcé son aide pour les voitures, batteries et moteurs fabriqués en Europe, à 9.500 euros.

Une enveloppe de 401 millions d'euros

En pratique, cette aide financière à la location d'une voiture électrique cible les ménages ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16.880 euros par an et les "gros rouleurs" utilisant leur voiture personnelle pour des trajets professionnels, soit parce qu'ils travaillent à plus de 10 kilomètres de chez eux, soit parce qu'ils effectuent chaque année plus de 8.000 kilomètres pour le travail. Les demandeurs doivent également être majeurs, domiciliés en France (métropole, Outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon) et ne pas avoir déjà bénéficié du leasing social en 2024 ou 2025.

Au total, cette nouvelle vague de soutien à la mobilité électrique est dotée d'une enveloppe de 401 millions d'euros, financée par les certificats d'économie d'énergie (CEE), qui mettent à contribution les fournisseurs d'énergie selon le principe du pollueur-payeur. Une vingtaine de modèles d'une douzaine de marques (Citroën, Fiat, Kia, Jeep, Opel, Renault, Peugeot...) sont éligibles pour des mensualités de moins 200 euros - voire moins de 140 euros - par mois (hors assurance, entretien et options), le contrat couvrant un kilométrage de 15.000 km par an sans frais supplémentaires.

Budget France
Environnement
Automobile / Equipementiers

4 commentaires

  • 13:07

    Les " sans dent" de Hollande ont d'autres priorités que d'acheter des voitures électriques qui pour le prix sont plus chères que de jeunes occasions thermiques haut de game. pourquoi ils acheteraient t des boîtes à savon électriques ???

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