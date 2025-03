Thales: va piloter le projet SaveCrops4EU pour l'ESA information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 11:04









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space annonce la signature d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour piloter le projet SaveCrops4EU.



'Ce projet vise à renforcer la résilience de l'agriculture face au changement climatique et à optimiser la gestion des ressources agricoles' explique Thales.



Thales Alenia Space assurera l'intégration et la conception architecturale du jumeau numérique.



Le jumeau numérique SaveCrops4EU permettra une analyse en temps réel des conditions des cultures via des données satellitaires et des indicateurs agronomiques.



Il permettra également d'avoir des prévisions des rendements pour estimer les productions à l'échelle régionale.



'Le but ultime de ces initiatives est de créer une réplique numérique de la Terre afin de surveiller l'impact des activités humaines et naturelles sur notre planète, d'anticiper les phénomènes extrêmes, d'optimiser l'utilisation des ressources tout en minimisant l'empreinte environnementale et d'adapter les politiques climatiques en conséquence' indique le groupe.





Valeurs associées THALES 249,5000 EUR Euronext Paris -0,60%