Thales: va fournir un radar à l'aéroport d'Amsterdam information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 10:03









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé un contrat avec Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) pour fournir et installer en moins d'un an un radar de surveillance secondaire RSM NG à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol.



Ce radar, intégrant la technologie ADS-B et capable de suivre jusqu'à 2 000 avions avec 64 flux de données simultanés, offre des performances accrues pour la gestion sécurisée du trafic aérien.



L'installation sera réalisée sans interruption de service, avec des services annexes incluant formation, maintenance et fourniture de pièces pour 15 à 25 ans.





