Thales va fournir son sonar S2087 aux futurs destroyers canadiens

Le groupe français renforce sa présence au Canada avec un contrat remporté auprès de Lockheed Martin Canada pour équiper les futurs navires de combat de la Marine royale canadienne.

Thales annonce avoir été sélectionné par Lockheed Martin Canada pour fournir son sonar remorqué à basse fréquence S2087 aux futurs destroyers de la classe "Fleuves et rivières" de la Marine royale canadienne. Ce système, issu de la gamme CAPTAS, doit renforcer les capacités de lutte anti-sous-marine et de surveillance maritime du Canada, notamment dans l'Arctique.

Le S2087 est conçu pour détecter et suivre des sous-marins silencieux à longue distance, aussi bien en haute mer que dans des zones côtières complexes. Son intégration doit contribuer à un taux de disponibilité de la flotte de 75% et soutenir les capacités opérationnelles de long terme de la marine canadienne.

"Le S2087 ajoute des capacités critiques aux destroyers de la classe Fleuves et rivières", a déclaré Ian Krepps, président-directeur général de Thales Canada. Lockheed Martin Canada, intégrateur du système de combat, souligne de son côté les retombées industrielles et technologiques attendues pour l'écosystème canadien de défense.

Aux alentours de 11h30, Thales progresse de 2,5% à la Bourse de Paris.