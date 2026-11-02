Thales-Une filiale décroche un contrat pouvant aller jusqu'à $196,2 mlns auprès de l'US Navy

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Advanced Acoustic Concepts (AAC), filiale le Thales TCFP.PA , a remporté un contrat auprès de la Marine des États-Unis pour la fourniture de deux modules de lutte contre les mines à distance et un soutien technique, a annoncé lundi le groupe de défense français.

Le contrat, de 53,9 millions de dollars, inclut des options pour des modules supplémentaires, pouvant porter sa valeur totale à 196,2 millions de dollars, indique le groupe dans un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)