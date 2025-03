Thales: une aide de l'Etat dans l'imagerie médicale information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 15:21









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi que son consortium créé avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) dans le domaine de l'imagerie médicale bénéficierait d'une aide de 18,2 millions d'euros sur cinq ans dans le cadre du plan d'investissement 'France 2030'.



Le projet, baptisé 'ImaSpiiR-X', vise à passer d'une imagerie par rayons X en noir et blanc affichant uniquement la densité des tissus à une imagerie spectrale en couleur capable d'identifier la nature des tissus.



Pour atteindre cet objectif, le groupement prévoit de développer des capteurs plans de nouvelle génération, qui fourniront une image radiologique numérique enrichie, et des algorithmes d'analyse avancés.



L'idée est notamment de pouvoir mieux diagnostiquer les accidents vasculaires cérébraux (AVC), qui constituent aujourd'hui la première cause de handicap et la troisième cause de mortalité en France



Les capteurs plans issus de cette collaboration seront fabriqués en France, sachant que la majorité des approvisionnements seront réalisés auprès de plus de 200 fournisseurs français.



Au-delà de Thales et du CEA, le projet 'ImaSpiiR-X' associe le fabricant de capteurs numériques pour applications radiographique Trixell, coordinateur du projet, Pyxalis, un autre spécialiste des capteurs d'image, ainsi que l'Université Claude Bernard Lyon 1.





Valeurs associées THALES 252,1000 EUR Euronext Paris +1,57%