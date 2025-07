Thales: un nouveau VP pour l'Europe du Nord et Centrale information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 13:59









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mardi la nomination de Tommy Ayouty au poste de vice-président pour sa région d'Europe du Nord et d'Europe Centrale, en remplacement d'Alice Guitton appelée à prendre d'autres fonctions au sein du groupe.



Le spécialiste de l'électronique de défense précise que Tommy Ayouty sera chargé, dans son nouveau rôle, de piloter la stratégie de croissance de Thales dans cette zone géographique qui représente 27 pays et 2700 salariés.



Le groupe souligne que Tommy Ayouty va lui apporter son expérience riche de 20 ans au sein du groupe, puisqu'il occupait depuis décembre 2023 le poste de vice-président en charge des ventes et des comptes stratégiques pour Thales au Royaume-Uni.



Il a également exercé les responsabilités de directeur général de Thales Danemark et de directeur pays pour la Finlande, l'Islande, l'Irlande et le Caucase.



Il a en outre dirigé la région Nordique et Baltique, qu'il a contribué à structurer entre 2018 et 2021.





Valeurs associées THALES 240,1000 EUR Euronext Paris -3,81%