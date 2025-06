Thales, TotalEnergies, Veolia...Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Groupe Bastide

Le groupe Bastide annonce la cession de ses filiales françaises Cicadum (signature sous conditions suspensives de financement), détenue à 51%, et Medsoft, détenue à 100%, toutes deux spécialisées en stomathérapie. Les deux filiales ont été cédées à leurs fondateurs. Sur l'exercice 2023-2024, Cicadum et Medsoft ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 11 millions d'euros. Cette opération de cession, réalisée en numéraire, aura un effet relutif sur la marge et contribuera à la réduction de la dette financière nette du groupe Bastide.

Thales

L'Agence d'information et de communication de l'OTAN (NCIA) a attribué un contrat à un consortium réunissant Thales, leader mondial des hautes technologies, et Proximus, premier fournisseur belge de services de télécommunications. Ce partenariat stratégique permettra d'assurer la gestion et l'exploitation d'éléments essentiels de l'infrastructure du réseau d'entreprise de la NCIA, de manière à renforcer la sécurité, la résilience et l'efficacité sur l'ensemble de ses cinq sites.

TotalEnergies

Conformément à sa politique en faveur de l’actionnariat salarié, le conseil d’administration de TotalEnergies SE a décidé, le 30 octobre 2024, de mettre en œuvre une augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de TotalEnergies SE et de ses filiales françaises et étrangères détenues directement ou indirectement à plus de 50% (en capital ou en droits de vote) par la société, adhérents du plan d’épargne groupe PEG-A, en France et à l’international dans les conditions fixées par la vingt-deuxième résolution de l’Assemblée générale du 24 mai 2024.

Ubisoft

Ubisoft Entertainment annonce le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat salarié en France et à l'international au profit des salariés du groupe. L'offre est réservée aux salariés des sociétés et succursales du groupe Ubisoft dans dix-huit pays. Les actions souscrites par les bénéficiaires dans le cadre de l'offre sont indisponibles pendant une période de cinq ans à compter de la date de réalisation de l'offre prévue le 24 septembre 2025. La période de réservation s'étale du 19 juin au 7 juillet 2025.

Veolia

Veolia lance une nouvelle édition de son opération d'actionnariat salarié. Proposée à plus de 190 000 salariés du groupe, cette initiative vise à les associer au développement et à la performance de l'entreprise. En tant que partie prenante essentielle et déjà premier actionnaire du groupe, les salariés peuvent ainsi renforcer leur implication dans la stratégie et la croissance de Veolia. Cette initiative permet aux salariés de souscrire, directement ou par l'intermédiaire de dispositifs collectifs, à des actions de Veolia Environnement.