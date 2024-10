Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: tests en vol d'essaims de drones avec l'IA information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Les drones offrent des avantages considérables sur les théâtres d'opérations indique le groupe. Ils présentent encore deux limites : un mode d'emploi impliquant un pilotage par un opérateur dédié dans la majorité des cas, et la nécessité d'une liaison de données sécurisée et résistante durant toute la durée de la mission explique Thales.



Lors de la Journée de Démonstrations d'Essaims de drones de Contact (JDEC), Thales et ses partenaires ont dévoilé leurs dernières avancées visant à apporter des réponses à ces contraintes afin de permettre des opérations en essaims (en flotte) adaptées aux besoins militaires. 'Au coeur de cette journée : le démonstrateur COHESION de la solution d'essaim Thales permet d'atteindre un niveau d'autonomie inégalé grâce à l'IA et à l'usage d'agents intelligents' indique le groupe.



'Pour répondre aux besoins des forces armées, Thales propose une architecture système innovante basée sur l'IA, assurant aux essaims de drones un niveau d'autonomie supervisée inégalé, leur permettant de s'adapter à des besoins opérationnels fluctuants' rajoute Thales.





Valeurs associées THALES 153,40 EUR Euronext Paris +0,82%