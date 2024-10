Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: Telespazio retenu par l'Agence spatiale italienne information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 14:43









(CercleFinance.com) - Telespazio, société conjointe entre Leonardo (67%) et Thales (33%) a été choisie par l'Agence spatiale italienne (ASI) afin d'étendre les capacités de son antenne pour l'espace lointain (SDSA), située en Sardaigne.



Aux termes du contrat, Telespazio sera chargé de moderniser les installations de la station en installant notamment de nouveaux cryorefroidisseurs en bandes X, Ka bet K.



Le projet doit permettre à l'ASI de développer ses infrastructures pour la recherche spatiale que ce soit pour l'espace lointain (à plus de deux millions de km de la Terre) ou plus proche (moins de deux millions de km).



L'objectif consiste, plus particulièrement, à préparer d'éventuelles missions d'exploration humaine ou par robot, comme des missions lunaires à visées scientifiques.



L'antenne pour l'espace lointain de l'ASI, basée à San Basilio, non loin de Cagliari, partageait jusqu'ici ses ressources avec la télescope de l'Institut national d'astrophysique (INAF) pour ce qui concernant l'astronomie.



Avec ce contrat, SDSA disposera d'un matériel de dernière génération qu'elle sera la seule à utiliser.





Valeurs associées THALES 147,25 EUR Euronext Paris +0,37%