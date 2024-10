Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: succès de tests de systèmes radio pour l'OTAN information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Thales indique que les forces armées allemandes ont réalisé, sur quatre semaines, des essais opérationnels avec ses systèmes radio PR4G et SYNAPS-H en vue de démontrer leur conformité aux besoins des groupements tactiques multinationaux déployés par l'OTAN.



'Les radios PR4G et SYNAPS-H ont répondu si efficacement aux exigences qu'elles ont été jugées aptes à être mises en service dans les forces armées allemandes, explique Christoph Ruffner', directeur de Thales en Allemagne.



Déployés dans les pays baltes et en Pologne, les groupements tactiques de présence avancée de l'OTAN ont pour objectif de renforcer la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance sur le flanc Est de l'Europe.





