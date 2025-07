Thales: succès d'un essai de défense antimissile en Suède information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé vendredi le succès d'un essai mené en Suède sur le détecteur d'alertes Elix-IR, qui a été capable de repérer et de neutraliser simultanément plusieurs missiles à guidage infrarouge.



Deux capteurs Elix-IR associés au système de contre-mesures Leonardo Miysis DIRCM ont ainsi détecté, ciblé et brouillé 100% des menaces lors de l'exercice, selon un communiqué publié par l'électronicien français de défense.



Le test visait à intercepter des missiles à tête chercheuse infrarouge tirés en rafale.



Elix-IR est un système de détection de dernière génération pouvant être intégré sur des plateformes fixes, hélicoptères ou drones, afin de fournir une capacité de surveillance en temps réel.



Des hauts responsables militaires de pays membres de l'OTAN, dont le chef d'état-major de l'armée de l'air suédoise, des représentants de l'industrie ainsi que du ministère britannique de la Défense ont assisté à l'événement.





Valeurs associées THALES 243,1000 EUR Euronext Paris -0,12%