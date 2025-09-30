 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 913,50
+0,43%
Thales, Stif, Delfingen... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 30/09/2025 à 18:34

(AOF) - Argan

La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Delfingen

Ascom Participation, société détenue par les membres du comité exécutif de Delfingen, a confirmé la finalisation de l'acquisition de 185 000 titres Delfingen auprès du fonds Nobel, représentant 7,10 % du capital du groupe. La transaction a été réalisée en deux blocs : un premier de 92 500 titres le 6 août dernier au prix unitaire de 27 euros, un second de 92 500 actions le 30 septembre au même prix de 27 euros. À l'issue de cette opération, Ascom Participation détient 13,02 % du capital de Delfingen.

Figeac Aéro

Figeac Aéro North America, filiale du groupe Figeac Aéro, a remporté un nouveau marché portant sur des panneaux d'empennage de jets d'affaires Bombardier, pour un montant total de 8 millions de dollars. La société sera impliquée dans la production des panneaux métalliques de revêtements équipant la dérive des jets d'affaires Bombardier Global 7500 et Challenger 350. L'impact sur le chiffre d'affaires est attendu dès le second semestre de l'exercice en cours.

HighCo

HighCo, spécialiste du marketing et de la communication, a réalisé l'acquisition des activités promotionnelles de Sogec et de BudgetBox. Cette opération de croissance externe a pour but de renforcer le positionnement d'HighCo sur le marché de la promotion et de dynamiser le développement du pôle Activation. L'année dernière, les marges brutes des activités promotionnelles de Sogec et BudgetBox s'élèvaient respectivement à 10,1 et 6,7 millions d'euros. Les comptes de ces acquisitions seront consolidés à partir du 1er octobre 2025.

Icape

Le distributeur de cartes de circuits imprimés annoncera ses résultats du premier semestre.

NRJ Group

NRJ Group annonce avoir finalisé la cession de la chaîne Chérie 25 (sociétés Chérie HD et STL) à RMC-BFM, filiale du Groupe CMA Media. Même si l'impact de cette cession ne pourra être définitivement déterminé que lors de la clôture de cet exercice, le groupe estime, à date, que la cession de la chaîne Chérie 25 devrait avoir un impact positif de l'ordre de 60 millions d'euros sur son résultat net part du groupe 2025.

Stif

Stif a dévoilé un résultat net part du groupe de 6,4 millions d'euros au premier semestre, contre 3,4 millions un an plus tôt à la même période. L'Ebitda du spécialiste de la protection contre les explosions s'est affiché à 9,1 millions d'euros, contre 6,2 millions. Le chiffre d'affaires s'est également amélioré, passant de 27,7 à 36,7 millions d'euros. Le groupe a révisé à la hausse ses objectifs porté par une croissance organique solide combinée à l'expansion des deux récentes croissances externes.

Thales

Le Conseil d'administration de Thales a décidé de verser un acompte sur dividende en numéraire de 0,95 euro par action au titre de l'exercice 2025 en cours. Cet acompte sera détaché le 2 décembre 2025 et mis en paiement le 4 décembre 2025.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ARGAN
63,7000 EUR Euronext Paris -1,24%
DELFINGEN
33,7000 EUR Euronext Paris +1,20%
FIGEAC AERO
12,0000 EUR Euronext Paris +3,00%
HIGH CO
4,0400 EUR Euronext Paris -1,22%
ICAPE HOLDING
6,7800 EUR Euronext Paris 0,00%
NRJ GRP
7,6800 EUR Euronext Paris -0,78%
STIF
72,2000 EUR Euronext Paris +2,27%
THALES
266,6000 EUR Euronext Paris +1,18%
