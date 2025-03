Thales: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 13:05









(CercleFinance.com) - Thales s'adjuge plus de 3% et caracole ainsi largement en tête du CAC40, soutenu par UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 160 à 330 euros sur le titre du groupe de hautes technologies.



'Nous pensons que les prévisions de la direction d'une croissance organique des ventes de 6 à 7% par an à long terme sont susceptibles de s'avérer prudentes', juge le broker qui table dans son modèle sur un taux de croissance annuel moyen de 12,6% sur la période 2023-30.





Valeurs associées THALES 248,2000 EUR Euronext Paris +3,42%