Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: six nouveaux satellites radar commandés par l'ESA information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 17:28









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space a annoncé mercredi avoir signé un contrat de 107 millions d'euros avec l'Agence spatiale européenne (ESA) portant sur la fourniture de six satellites radar supplémentaires destinés à la constellation italienne d'observation de la Terre.



La société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%) précise qu'en vertu de ce nouveau contrat, elle va fabriquer au total 13 satellites de la constellation baptisée 'Iride', à savoir 12 petits satellites dotés de radars à synthèse d'ouverture (SAR) et un satellite équipé d'une technologie optique.



Le programme spatial italien 'Iride', lancé à l'initiative du gouvernement italien et financé dans le cadre du plan national de relance, devrait être mise en service en 2026.



Le prjet doit combiner plusieurs types de technologies, dont des satellites en orbite basse (LEO) et des infrastructures sol (segment descendant).





Valeurs associées THALES 152,15 EUR Euronext Paris +1,40%