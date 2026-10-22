Thales signe une croissance organique de 8% de son CA à neuf mois

Thales affiche un chiffre d'affaires de 16 422 MEUR sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 8,1% à périmètre et taux de change constants ( 7,6% en variation totale). Au 3e trimestre, le chiffre d'affaires s'élève à 5 473 MEUR, en croissance organique de 8,7% ( 9,7% en variation totale).

Depuis le début de l'année, le groupe de hautes technologies spécialisé dans la défense, l'aérospatial et la cybersécurité a enregistré des prises de commandes de 19 122 MEUR, en croissance organique de 15% ( 14% en variation totale), une performance portée en particulier par les secteurs de la défense et du spatial.

Sur cette période, Thales engrange 29 grandes commandes d'un montant unitaire supérieur à 100 MEUR, pour un montant total de 7 570 MEUR, en progression de 42%. Parmi ces grandes commandes, 11 ont été enregistrées au cours du 3e trimestre.

"Le groupe a poursuivi au cours de cette période sa dynamique d'innovation", souligne le PDG Patrice Caine, qui met notamment en avant le lancement d'Hexaforce, le nouveau système de commandement et de contrôle multidomaine du groupe, ainsi que la commercialisation de Luna 8, un module matériel de sécurité de dernière génération.

En l'absence de changements dans l'environnement macroéconomique et géopolitique, les performances de 2026, couplées à des perspectives favorables sur ses marchés, conduisent Thales à anticiper une croissance organique de son chiffre d'affaires annuel désormais dans le haut de la fourchette de 6% à 7% précédemment communiquée, voire au-delà.

Le groupe confirme en outre ses autres objectifs financiers pour 2026, à savoir un ratio book-to-bill supérieur à 1,1, une marge d'EBIT ajusté comprise entre 12,6% et 12,8% et un taux de conversion en free cash flow opérationnel compris entre 100% et 110%.