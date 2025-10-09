Thales signe un partenariat avec Sekoia.io dans la cybersécurité
Ce partenariat vise à offrir une solution innovante de détection et de réponse aux attaques cyber, en combinant la puissance de la Cyber Threat Intelligence fournie par Thales et Sekoia.io, avec l'intelligence artificielle.
La plateforme AI SOC Sekoia opérée par Thales offre une surveillance 24h/24 des environnements, avec une approche ouverte et flexible permettant d'intégrer toutes les solutions de sécurité existantes.
Cette solution simplifie la gestion des alertes, améliore la réponse aux incidents de sécurité et optimise les coûts opérationnels précise le groupe.
' Ce partenariat avec Sekoia.io, acteur innovant de l'écosystème cyber français, nous permet de fournir à nos clients - administrations et entreprises françaises nécessitant une haute protection de leurs données sensibles - des solutions plus intelligentes, plus réactives et plus faciles à déployer, tout en répondant aux normes les plus strictes de sécurité et de conformité.' a déclaré Lilian Seigneur, Vice-Président France des activités de services en cybersécurité chez Thales.
Valeurs associées
|261,9000 EUR
|Euronext Paris
|-1,10%
