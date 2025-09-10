information fournie par Reuters • 10/09/2025 à 14:35

Thales signe un contrat en Malaisie pour des stations terrestres en haute fréquence et large bande

Thales SA TCFP.PA :

* SIGNE AVEC LA MALAISIE SON PREMIER CONTRAT À L'EXPORT POUR DES STATIONS TERRESTRES EN HAUTE FRÉQUENCE ET LARGE BANDE (HF XL)

* LE CONTRAT PORTE SUR PLUS DE 100 STATIONS COMPLÈTES MONTÉES SUR VÉHICULES

(Rédaction de Gdansk)