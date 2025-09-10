Thales signe un contrat en Malaisie pour des stations terrestres en haute fréquence et large bande

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
La Cour de cassation a demandé mercredi à la cour d'appel de Paris de réexaminer l'éventuelle prescription des faits reprochés à Alexis Kohler, l'ex-bras droit d'Emmanuel Macron, dans l'enquête sur ses liens familiaux avec l'armateur MSC qui lui vaut une mise en ...
Lire la suite
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi au lendemain des records des trois principaux indices de Wall Street, le Dow Jones reprenant son souffle, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq accélèrent encore sur la foi d'une baisse imminente ...
Lire la suite
Une attaque au couteau a fait deux blessés, une enseignante et un élève, mercredi dans un lycée horticole d'Antibes (Alpes-Maritimes), a indiqué la police. "L'assaillant a été arrêté, il ne constitue plus une menace", a indiqué un porte-parole de la police. L'assaillant ...
Lire la suite
information fournie par AFP Video•10.09.2025•15:43•
"Si ce gouvernement entend, là encore, poursuivre la politique d'Emmanuel Macron, il tombera et il s'exposera à la censure du Rassemblement national", déclare Jordan Bardella, président du RN, lors d'une conférence de presse du groupe des Patriotes au Parlement ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer