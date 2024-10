Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: signe un accord avec Panafsat au Maroc information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - L'entreprise marocaine Panafsat et Thales Alenia Space, coentreprise entre les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%), annoncent la signature d'un protocole d'accord pour construire un système marocain de communications par satellite.



Celui-ci a pour vocation d'apporter de la connectivité à très haut débit à 26 pays africains, dont 23 francophones, s'adressant à une population de plus de 550 millions d'habitants répartis sur une superficie de 12 millions de km².



Thales Alenia Space sera chargé de construire un satellite flexible à très hautes performances. Ce satellite fournira une connectivité internet haut débit afin d'accélérer la transformation du paysage numérique du continent africain.



Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia Space, a déclaré : ' Ce projet sera assurément un atout majeur pour combler la fracture numérique en zone rurale, favoriser la croissance économique et renforcer la souveraineté numérique panafricaine. '





Valeurs associées THALES 150,65 EUR Euronext Paris -0,86%