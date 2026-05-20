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Thales signe un accord avec Google pour un fournisseur de services cloud allemand
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un contexte européen au paragraphe 2 et de détails sur le partenariat dans la liste à puces)

Le groupe français de défense Thales

TCFP.PA et Google Cloud, filiale d'Alphabet GOOGL.O , ont signé un accord pour lancer en Allemagne un nouveau service cloud européen qui sera opérationnellement et juridiquement indépendant de Google, ont annoncé mercredi les deux entreprises. L'Union européenne a encouragé le développement de solutions technologiques locales afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers, en particulier dans le domaine du cloud computing, un secteur dominé par les grandes entreprises américaines.

* Thales lancera une nouvelle entité allemande entièrement dotée en personnel et gérée en Allemagne

* L'offre cloud est conçue pour répondre aux exigences de souveraineté numérique et aux obligations réglementaires des organismes du secteur public allemand

* Thales détiendra et contrôlera entièrement l'infrastructure cloud dédiée

* La solution est actuellement disponible en avant-première, son déploiement général étant prévu d'ici fin 2026

* Le nom de la nouvelle société sera dévoilé dans les prochains mois

* La technologie et le modèle d'exploitation seront identiques à ceux du service cloud français de Thales, S3NS

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