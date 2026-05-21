La Californie ordonne un plan de réponse sur l'impact de l'IA sur l'emploi

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, ici le 20 août 2024 à Chicago, dans l'Illinois. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Le gouverneur de Californie a ordonné jeudi d'établir un plan de réponse à l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, devenant le premier Etat américain à lancer une réflexion gouvernementale officielle sur ce sujet qui suscite de fortes inquiétudes.

Le décret ordonne aux agences étatiques californiennes de plancher sur un large éventail de réformes : indemnités de licenciement, assurance chômage, "capital universel de base" (universal basic capital), actionnariat salarié et formation professionnelle.

Le décret, qui ne prévoit pas de mesures contraignantes à ce stade, a été signé par le gouverneur Gavin Newsom. Le démocrate, dont le mandat s'achève en janvier, n'a pas exclu de briguer l'investiture de son parti pour la présidentielle de 2028.

"Les entreprises vont s'enrichir massivement, et c'est pourquoi on ne peut pas continuer à avoir un système de taxe sur les salaires qui pénalise l'emploi tout en subventionnant l'automatisation", a déclaré Gavin Newsom dans un discours cette semaine.

Le cofondateur d'Anthropic Dario Amodei, ici le 3 décembre 2025 à New York, a prédit récemment que près de la moitié des emplois de cols blancs pourraient disparaître dans les cinq prochaines années. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )

Le secteur technologique américain a supprimé plus de 52.000 postes au premier trimestre, en hausse de 40% sur un an, selon le cabinet Challenger, Gray & Christmas. Et mercredi, Meta a commencé à licencier 8.000 salariés, soit quelque 10% de ses effectifs.

Les progrès de l'IA sont de plus en plus invoqués par les entreprises, mais le lien de causalité fait débat, nombre d'observateurs y voyant avant tout un prétexte pour financer les investissements dans cette technologie.

Le débat sur les conséquences de l'IA sur l'emploi dépasse largement les États-Unis : la Chine, le Royaume-Uni, le Japon et la Corée du Sud ont tous engagé des réflexions sur un revenu universel de base.

Aux États-Unis, les dirigeants de géants de la tech ont eux-même alimenté l'inquiétude: le cofondateur d'Anthropic Dario Amodei a prédit récemment que près de la moitié des emplois de cols blancs pourraient disparaître dans les cinq prochaines années ; le patron d'OpenAI Sam Altman et Elon Musk ont estimé qu'un revenu universel pourrait s'avérer nécessaire.

Les agences de Californie, Etat dans lequel se trouve la Silicon Valley et qui concentre le plus grand nombre d'entreprises de la tech américaine, ont six mois pour rendre leurs recommandations.