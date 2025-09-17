 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 818,09
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Thales signe deux contrats de maintenance avec IndiGo
information fournie par AOF 17/09/2025 à 10:52

(AOF) - Thales et IndiGo, grande compagnie aérienne indienne, ont signé un contrat de maintenance stratégique pour la flotte actuelle de 430 Airbus A320 et la commande future de plus de 800 A32X. Dans le cadre de ce contrat d'une durée de 11 ans dont le montant n'a pas été divulgué, Thales fournira à IndiGo des services de réparation spécialisés pour les composants avioniques, associés au programme " Avionics-By-The-Hour " (ABTH) de Thales (une solution complète de gestion des pièces détachées qui garantit la disponibilité des composants critiques pour minimiser les temps d'arrêt des avions).

Ceci, associé au programme " Repair-By-The-Hour " (RBTH) de Thales. Celui-ci garantit une maintenance en temps opportun pour l'avionique, permettant à IndiGo d'augmenter la disponibilité de sa flotte et d'accélérer les réparations.

Les réparations seront notamment gérées dans le nouveau centre de MRO avionique de pointe de Thales à Gurugram, en Inde, situé près de l'aéroport de Delhi.

IndiGo a également prolongé un contrat de 5 ans avec AvioBook, une société de Thales, pour AvioBook Flight — la seule solution de sac de vol électronique actuellement autorisée pour les opérations sans papier par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

Utilisé sur l'ensemble de la flotte IndiGo depuis plus d'un an, AvioBook Flight a déjà contribué à réduire considérablement la consommation de papier chaque année, faisant ainsi progresser les objectifs de durabilité environnementale et rationalisant les opérations aériennes sur plus de 2000 vols par jour.

Défense

Valeurs associées

AIRBUS
192,2800 EUR Euronext Paris -0,33%
THALES
259,6000 EUR Euronext Paris +0,74%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank