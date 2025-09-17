Thales signe deux contrats de maintenance avec IndiGo

(AOF) - Thales et IndiGo, grande compagnie aérienne indienne, ont signé un contrat de maintenance stratégique pour la flotte actuelle de 430 Airbus A320 et la commande future de plus de 800 A32X. Dans le cadre de ce contrat d'une durée de 11 ans dont le montant n'a pas été divulgué, Thales fournira à IndiGo des services de réparation spécialisés pour les composants avioniques, associés au programme " Avionics-By-The-Hour " (ABTH) de Thales (une solution complète de gestion des pièces détachées qui garantit la disponibilité des composants critiques pour minimiser les temps d'arrêt des avions).

Ceci, associé au programme " Repair-By-The-Hour " (RBTH) de Thales. Celui-ci garantit une maintenance en temps opportun pour l'avionique, permettant à IndiGo d'augmenter la disponibilité de sa flotte et d'accélérer les réparations.

Les réparations seront notamment gérées dans le nouveau centre de MRO avionique de pointe de Thales à Gurugram, en Inde, situé près de l'aéroport de Delhi.

IndiGo a également prolongé un contrat de 5 ans avec AvioBook, une société de Thales, pour AvioBook Flight — la seule solution de sac de vol électronique actuellement autorisée pour les opérations sans papier par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

Utilisé sur l'ensemble de la flotte IndiGo depuis plus d'un an, AvioBook Flight a déjà contribué à réduire considérablement la consommation de papier chaque année, faisant ainsi progresser les objectifs de durabilité environnementale et rationalisant les opérations aériennes sur plus de 2000 vols par jour.