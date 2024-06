Thales : signature d'un partenariat sur l'IA générative

(AOF) - Thales et le CEA annoncent la signature de leur nouveau partenariat dans le domaine de l’intelligence artificielle générative. Rassemblées au sein de cortAIx, l’accélérateur d’IA de Thales dans les systèmes critiques, les équipes de recherche en IA du Groupe collaboreront avec celles du CEA pour fournir des solutions d’IA souveraines, maîtrisées et de confiance. À travers ce partenariat, d'une durée initiale de 3 ans et renouvelable, Thales apporte son expertise en IA et sa connaissance approfondie des métiers de la défense et de la sécurité.

De son côté, le CEA apporte son savoir-faire dans les IA génératives multimodales (fondées sur les textes, les images, l'audio, les signaux électromagnétiques, les données structurées…).

Aux côtés de Thales, les équipes du CEA mobiliseront plus spécifiquement leurs expertises pour développer des LLM (Large Language Models) et VLM (Vision Language Models) adaptés au domaine et cas d'usage ciblés par Thales.

