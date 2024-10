Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thalès : scénario de type 'cassure/réintégration' sous 148E? information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 10:03









(CercleFinance.com) - -Le franchissement des 149E (résistance oblique moyen terme) ne s'est pas avéré décisif et le cours n'a même pas atteint le 1er objectif de 152E (sommet du 30 août).

En retombant sous 148E, Thalès semble valider un 'bull trap' de type 'cassure/réintégration' et il n'est pas exclu d'assister à une rechute sur le support des 142E







Valeurs associées THALES 150,50 EUR Euronext Paris +0,27%